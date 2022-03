Europa e Conference League, le qualificate ai quarti e le avversarie di Atalanta e Roma: la data del sorteggio

SportFair

Si sono conclusi gli ottavi di finale di Europa e Conference League, saranno due le squadre pronte a portare in alto i colori italiani: Atalanta e Roma. Grandissima impresa della compagine di Gasperini che ha superato un avversario forte come il Leverkusen, qualche problema di troppo per i giallorossi contro il Vitesse. In Europa League la sorpresa più grossa è stata l’eliminazione del Siviglia, vera e propria impresa del West Ham. Il Barcellona vince in rimonta contro il Galatasaray e i blaugrana sono i candidati alla vittoria finale. Il Braga controlla contro il Monaco, impresa dei Rangers contro la Stella Rossa nonostante la sconfitta. Bene anche il Lione, il Lipsia qualificato senza giocare per l’esclusione dello Spartak Mosca a causa della guerra contro l’Ucraina. Il Francoforte supera il turno dopo il tempi supplementari contro il Betis.

In Conference continua la favola del Bodo Glimt che ha eliminato l’Az. Bene il Marsiglia e tutto facile per il Psv contro il Copenhagen. La vittoria non basta al Rennes contro il Leicester. Ok anche Slavia Praga, Paok e Feyenoord.

Venerdì 18 marzo sarà il giorno dei sorteggi: oltre a quelle di Champions League, a Nyon verranno sorteggiate le partite valevoli per i quarti di finale di Europa e Conference League. Appuntamento alle 13.30 per l’Europa League, alle 15 quelli di Conference.

LE QUALIFICATE AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE E LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ATALANTA

BARCELLONA

ATALANTA

BRAGA

RANGERS

FRANCOFORTE

LIONE

LIPSIA

WEST HAM

LE QUALIFICATE AI QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE E LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA