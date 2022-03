Entrataccia a Mbappé in allenamento: Gueye fa male al compagno e viene insultato sui social [VIDEO]

SportFair

Si avvicina la partita Real Madrid-Psg, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La gara di andata si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad una magia di Mbappé nel finale, proprio l’attaccante è a rischio per la gara decisiva. Il motivo? Un infortunio alla caviglia, causato dal… compagno di squadra Gueye. “Kylian Mbappé ha subito un colpo al piede sinistro durante l’allenamento. Nel pomeriggio è stato sottoposto ad un trattamento. L’esame clinico è rassicurante ed entro le prossime 24 ore verrà fatto un nuovo punto”, ha specificato il Psg.

Il centrocampista senegalese è stato costretto a disattivare i commenti sui social dopo l’intervento durissimo nei confronti di Mbappé. Gueye è stato insultato pesantemente da alcuni utenti, tutti incolpano il centrocampista dell’infortunio del compagno. Mbappé ha però gettato acqua sul fuoco con un commento sui social: “tutti insieme, sempre come il Paris”, postando proprio una foto con il compagno di squadra. Ma i tifosi sono comunque in ansia, il rischio è quello di dover rinunciare al calciatore più forte in una partita decisiva, Mbappé farà di tutto per essere del match dal primo minuto.