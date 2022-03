El Diablo on fire! Sua la pole in Indonesia, disfatta Marquez a Mandalika

SportFair

L’incubo del Qatar è ormai un vecchio ricordo, Fabio Quartararo ha ritrovato un buon feeling con la sua Yamaha, tornando tra i protagonisti a Mandalilka.

Il campione del mondo in carica ha conquistato la pole position del GP d’Indonesia, tornando nuovamente tra i più veloci e forti in pista. Bagnaia ha disputato una buona Q2 dopo esser passato dalla Q1 e dopo un brivido, in lotta con Quartararo per il miglior tempo, di 1.31.067, si è dovuto accontentare del sesto posto. Alle spalle del francese, infatti, si sono piazzate le Pramac di Jorge Martin e Zarco.

Quarto invece Binder, seguito da Bastianini, vincitore del Gp del Qatar. Solo 12° Morbidelli.

Le dichiarazioni dei top-3

Quartararo: “è stato fantastico poter tornare qua, sono super felice, ancora più felice per il fatto che ho fatto anche 15 giri, ho provato un bel passo, è chiaro che i due giri di qualifica sono stati veloci, sull’ultimo ho provato a spingere, non ho fatto comunque troppi errori in qualifica, devo ringraziare anche il team, non abbiamo mai mollato e questo ci ha consentito di tornare qua e mi sento pronto per domani, questa è la cosa importante“.

Martin: “qui le qualifiche sono importanti, è difficile superare in gara, mi sento positivo, sono più contento che in Qatar. Mi devo concentrare per trovare qualche decimo, sono veramente al limite. Spero per il meglio“.

Zarco: “sono contento, non è stato facile, avevo provato nei primi giri ma c’era ancora una chiazza umida, si voleva spingere ma si sapeva che era facile scivolare. Ho preso quindi un po’ più di fiducia e con laseconda gomma eravamo un po’ tutti in attesa, l’ho gestita bene. Bastianini è stato utile, sono contento del lavoro fatto. Abbiamo lavorato bene col team, se riesco a lavorare il pass, ho buone possibilità per la gara“.