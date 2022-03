Egan Bernal impressionante! E’ tornato in bici: la splendida foto durante il recupero

SportFair

Egan Bernal non smette di stupire! Il ciclista colombiano, coinvolto in un brutto incidente a gennaio mentre si allenava per le strade della sua Colombia, ieri aveva annunciato che presto sarebbe arrivata una buona notizia.

L’annuncio è arrivato prestissimo, già oggi: Bernal ha condiviso una foto che lo ritrae in bicicletta, sui rulli, con addosso la divisa dell’Ineos. Sorridente e motivato, Bernal è più carico che mai e pronto lavorare sodo per tornare prestissimo in sella alla sua bici, in strada, nonostante le tante operazioni alle quali si è dovuto sottoporre: “indovinate chi è tornato sulla bici?!? Finchè c’è fede, tutto è possibile”, ha scritto sui social.

Ineos ha dichiarato in più occasioni di non avere fretta con Egan Bernal per il suo ritorno alle competizioni. La prima cosa è il suo recupero fisico al 100%, successivamente si deciderà come procedere.