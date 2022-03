Malinovskyi dell’Atalanta vince il premio EA SPORTS Player Of The Month di febbraio

SportFair

Il premio EA SPORTS Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Atalanta-Genoa, in programma domenica 13 marzo 2022 alle ore 18.00 al “Gewiss Stadium” di Bergamo.

La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da EMG Italy. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 24ª alla 27ª della Serie A TIM 2021/2022. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 18 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

– Il prototipo dell’Efficienza Tecnica: una media del 95% con un picco del 98% nella gara contro la Juventus;

– Affidabile nelle scelte di gioco (K-Solution al 96%), completa con successo oltre il 70% dei passaggi ad altissima difficoltà;

– Riferimento per i compagni quando si libera in fase di manovra (K-Movement 94%), conclude inoltre positivamente oltre il 75% degli 1vs1 disputati;

– Contribuisce anche alla fase difensiva con un Indice di Pressing del 92%;

– Decisivo anche dal punto di vista atletico: capace di percorrere 12 km a partita di cui quasi 3 ad alta intensità;

“Ruslan Malinovskyi si ripete. Dopo il successo di maggio 2021 il giocatore ucraino conquista anche in questa stagione il premio di miglior calciatore del mese – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A – Un assist e due gol, tra i quali la splendida rete contro la Juventus, sono solo una parte dell’apporto che Malinovskyi ha dato all’Atalanta a Febbraio. Il trequartista ucraino è ormai una certezza del nostro campionato, un calciatore che alle straordinarie qualità nel tiro, unisce grande quantità e intelligenza tattica, come dimostrano i dati che gli sono valsi il premio EA SPORTS Player Of The Month di Febbraio”