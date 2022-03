E’ il momento di ripartire! Donnarumma rompe il silenzio: sui social le prime parole dopo l’eliminazione dalla Champions

SportFair

Donnarumma rompe il silenzio! Sono serviti due giorni al portiere italiano del PSG per smaltire la delusione e metabolizzare l’eliminazione della sua squadra dalla Champions League. Donnarumma ha ricevuto molte critiche per l’errore commesso in partita, che ha dato il via alla rimonta del Real, avvenuta per mano di Benzema, autore di una tripletta che ha ribaltato il match.

Pochi minuti fa il portiere azzurro ha scritto sui social un messaggio di ripartenza, raccontando le sue emozioni degli ultimi giorni: “l’eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo. I due giorni passati non sono stati semplici, ma è proprio da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti. Ora bisogna pensare al presente, a vincere la Ligue, dando tutto come ho sempre fatto per questa maglia, per questo Club e per i nostri tifosi. Ripartiamo subito insieme! Allez Paris“.