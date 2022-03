Dybala-Vlahovic, la Juventus si riscatta e consolida il quarto posto: tutto facile contro la Salernitana

SportFair

La Juventus riscatta la sconfitta e l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. La squadra di Massimiliano Allegri è scesa in campo nella partita della 30esima giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana, la sfida non è stata mai in discussione. La Juventus accorcia ancora sull’Inter e, nella prossima giornata, avrà addirittura l’occasione del sorpasso. La situazione per lo scudetto rimane comunque difficile dopo le vittorie di Napoli e Milan.

Allegri schiera la coppia Vlahovic-Dybala, l’argentino in campo dal primo minuto nonostante la lite nello spogliatoio con l’allenatore, gli ospiti rispondono con Bonazzoli, Djuric e Perotti. I padroni di casa chiudono i conti già nei primi 29 minuti con i gol di Dybala e Vlahovic. Nella ripresa i ritmi sono bassi e non si registrano grosse occasioni da gol, la Juventus controlla il vantaggio. Entrano Morata e Bernardeschi ma il risultato non cambia più. Finisce 2-0. La Juventus sale a 59 punti e consolida sempre più il quarto posto, la Salernitana ad un passo dalla retrocessione.