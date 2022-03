Dybala-Juventus, è addio. La conferma di Arrivabene: “non è più al centro del nosro progetto”

SportFair

Questa mattina si è tenuto alla Continassa l’incontro tra Dybala e la dirigenza della Juventus per discutere del futuro in bianconero del calciatore argentino. Ma un futuro insieme non ci sarà: Dybala non rinnoverà il contratto con la squadra torinese.

La notizia è stata confermata questa sera da Maurizio Arrivabene, a.d. della Juventus: “Dybala non è più al centro del progetto Juve, mai discusso le sue qualità ma sono state fatte altre scelte. Con Paulo comunque c’è stato un incontro serio e rispettoso. Ora c’è Vlahovic, è cambiato l’assetto della Juve. Spiragli per Paulo? No“.