Dybala all’Inter? I pro e i contro di un affare possibile: dall’aspetto tattico a quello economico, dai dubbi fisici all’ingaggio

Paulo Dybala sarà il pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante argentino non rientra più nei piani della Juventus, il club bianconero ha deciso di non presentare offerte per il rinnovo, il calciatore non ha gradito l’atteggiamento della Vecchia Signora ed è rimasto deluso. Le qualità di Dybala non sono in discussione, dal punto di vista tecnico è uno dei migliori in circolazione. Gli ultimi anni sono stati condizionati da qualche infortunio di troppo, l’attaccante non è riuscito a trovare la giusta continuità. La Juventus ha effettuato valutazioni a 360° e la decisione è stata quella di non rinnovare il contratto. Non è stata una grande operazione dal punto di vista economico, i bianconeri hanno perso un campione senza incassare nemmeno un euro, ma è stata risparmiata una cifra importante sull’ingaggio. Adesso la Joya è alla ricerca di una nuova destinazione, tante squadre si sono già messe in fila. In Italia l’Inter e il Milan, in Spagna il Barcellona e l’Atletico Madrid, in Premier League il Tottenham e il Newcastle. La squadra che ha già avviato i primi contatti è l’Inter.

Dybala all’Inter, i pro e i contro dell’affare

I PRO

Sono arrivate offerte anche dall’estero, ma Dybala preferirebbe rimanere in Serie A. Cambiare campionato sarebbe un po’ un salto nel vuoto per il calciatore, il torneo inglese è molto diverso per ritmi, un po’ meno quello spagnolo ma trovare spazio in squadre come Atletico Madrid o Barcellona non è per nulla scontato. L’Inter si garantirebbe le prestazioni di un calciatore già pronto, senza azzardare colpi dall’estero. Il modulo. Il 3-5-2 è lo schema ideale per mettere in evidenza le sue qualità. In un attacco a 3 non ha il passo per superare gli avversari in velocità, dietro le punte rischia di limitare molto la sua pericolosità in fase realizzativa nonostante un buon tiro dalla distanza. Nel ruolo di seconda punta è pericolosissimo anche in fase realizzativa grazie al suo tiro a giro.

I CONTRO