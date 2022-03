Duerr comanda lo slalom femminile di Are: nessuna italiana nelle 30

SportFair

Lena Duerr davanti a tutte nella prima manche dello slalom femminile di Are, ultima prova fra i pali stretti prima della finale a Meribel in programma sabato 19 marzo. La tedesca ha fermato il cronmetro sul tempo di 50″73 e precede di 8 centesimi la slovacca Petra Vlhova, mentre la padrona di casa Anna Swenn Larsson è terza a 11 centesimi, con Mikaela Shiffrin quarta a 25 centesimil Nessuna delle sette azzurre iscritte è riuscita a qualificarsi per la seconda manche: Federica Brignone è finita 33sima, Marta Bassino 34sima, Lara Della Mea 39sima, Marta Rossetti 40sima, Vera Tschurtschenthaler 45sima, Celina Haller 48sima, Anita Gulli si è ritirata. La seconda manche partirà alle ore 13.30 con diretta tv su Raisport ed Eurosport.