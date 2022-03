Il dramma dell’ex calciatore, amputata una gamba a causa di dolori permanenti dovuti al calcio: la storia di Bruno Rodriguez

SportFair

Il calcio è in grado di regalare grosse emozioni, ma anche storie tristi. E’ il caso Bruno Rodriguez, ex calciatore in grado di mettersi in mostra soprattutto con la maglia del Psg. Chi è Bruno Rodriguez? E’ un ex calciatore francese, di ruolo attaccante. Il suo ruolo principale era quello di classica prima punta. E’ cresciuto nel settore giovanile di Bastia e Monaco, poi l’esordio in prima squadra. Successivamente altre due esperienze sempre in Francia, con le maglie di Strasburgo e Metz. Si mette in grande forma e attira l’attenzione di un club veramente importante, il Psg. Nel complesso l’esperienza è altalenante, colleziona 18 presenze e 6 gol. Viene ceduto al Bradford City, poi altre avventure con Lens, Guingamp, Vallecano, Ajaccio, chiude con il Clermont.

Il dramma

La sua storia è salita alla ribalta per un dramma personale. L’ex calciatore è stato costretto a farsi amputare una gamba a seguito di un intervento chirurgico. La conferma è arrivata direttamente dall”UNFP, il Sindacato dei calciatori professionisti francesi, la misura è stata adottata in seguito a “dolori permanenti”, lasciati in eredità dalla carriera da calciatore. “È stato uno degli attaccanti che hanno segnato il nostro calcio dall’inizio degli anni 90 alla metà degli anni 2000. L’UNFP vuole trasmettere forza e coraggio a Bruno Rodriguez, che ha dovuto, come conseguenza della propria carriera calcistica, rassegnarsi all’amputazione di una gamba a causa di dolori permanenti”, si legge su Twitter. La notizia era stata anticipata dal Bastia, poi è arrivato anche un messaggio del Psg: “il Paris Saint-Germain vuole indirizzare un messaggio di sostegno al suo ex attaccante Bruno Rodriguez, alla sua famiglia e ai suoi cari durante questo difficile momento. Il club vi dà tutta la forza e spera di potervi accogliere il prima possibile al Parco dei Principi”.