Doppia caduta per Marquez, niente Q2! Bagnaia sorride in Indonesia | VIDEO

E’ appena terminata la Q1 del Gp d’Indonesia di MotoGP. Occhi puntatissimi su Bagnaia e Marc Marquez, i due big che hanno lottato per accedere alla seconda fase delle qualifiche. Di questi, solo uno è riuscito a raggiungere il suo obiettivo ed è il giovane italiano della Ducati: Bagnaia ha chiuso la Q1 al primo posto, assicurandosi così un posto nella Q2.

Niente da fare per Marc Marquez, invece, che è stato protagonista di due cadute, la prima a 6 minuti dal termine della sessione, la seconda, con la moto nuova, a pochi secondi dal termine della sessone. Marquez, quindi, partirà da molto lontano domani in gara. Ad accedere in Q2 con Bagnaia è un ottimo Di Giannantonio.