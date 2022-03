“Donnarumma è stato il becchino del Psg”, 2 in pagella dalla stampa e critiche da Fabio Capello

SportFair

E’ stata una serata molto difficile per Gigio Donnarumma. Le qualità del portiere italiano non sono assolutamente in discussione, si tratta di uno dei migliori nel suo ruolo. L’ultima partita non è stata, però, all’altezza. L’ex Milan è stato protagonista in negativo in occasione del gol del pareggio del Real Madrid. E’ stata una gara ben condotta dal club francese, ma solo per 60 minuti. Il gol nel primo tempo di Mbappé sembrava spianare la strada averso la qualificazione, in più era in netto controllo anche dal punto di vista tecnico.

Al 61′ è arrivato il pareggio su errore di Donnarumma. Il Psg ha protestato per un fallo di Benzema, ma il portiere ex Milan è stato impreciso e troppo ingenuo. La stampa francese non ha perdonato Gigio. Durissimo il commento de ‘L’Equipe’. “Che paradosso. La sera in cui è stato ufficialmente insignito del ruolo di numero uno a spese di Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma è stato il becchino del Psg con un errore grossolano che ha riaperto la partita e steso la sua squadra dopo un’ora di gioco”, voto in pagella: 2.

Said Ennjim, consulente arbitrale per ‘L’Equipe’, spiega che “il contatto può essere fischiato perché un leggero fallo c’è. Per me, è abbastanza logico che l’arbitro lasci continuare il gioco. Donnarumma calcia la palla prima di essere colpito“. Secondo l’ex arbitro Bruno Derrien: “non sono convinto che Benzema abbia davvero fatto fallo. C’è un piccolo tocco, ma c’è soprattutto l’errore del portiere. Il Var può intervenire solo in caso di grave errore dell’arbitro, non mi sorprende che il gol sia stato convalidato”.

Frecciata anche di Fabio Capello. “C’è da preoccuparsi. Adesso a Parigi non so come se la passerà. Questa eliminazione è sua. Fino a quel momento non esisteva il Real Madrid”.