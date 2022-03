Domenica inizia lo spettacolo della F1: gli orari e dove vedere in tv il Gp del Bahrain

SportFair

L’attesa è terminata! Dopo l’ultimo round di test invernali sul cicuito di Sakhir, i piloti della F1 sono finalmente pronti a scendere in pista per il primo round del Mondiale 2022.

Domenica 20 marzo parte la nuova stagione a quattro ruote, col Gp del Bahrain che regalerà sicuramente forti emozioni e farà capire chi si è nascosto e chi invece non lo ha fatto durante i test. Occhi puntati sulla Ferrari che si è dimostrata solida e affidabile, ma anche sulla Red Bull e sulla Mercedes.

Il weekend di gara del Bahrain partirà giovedì con la classica conferenza stampa, mentre venerdì inizieranno le prime sessioni di prove libere. Il weekend del Bahrain sarà trasmesso i esclusiva sui canali Sky, mentre andranno in onda in differita, in chiaro su TV8, le qualifiche, sabato alle 21.30 e la gara, domenica alle 21.30.

Gli orari del weekend di gara del Gp del Bahrain

Venerdì 18 marzo

Prove Libere 1: ore 13:00 – 14:00

Prove Libere 2: ore 16:00 – 17:00

Sabato 19 marzo

Prove Libere 3: ore 13:00 – 14:00

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00

Domenica 20 marzo

Gara: ore 16:00 – 18:00