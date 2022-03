Docksteps si conferma racing partner del Motomondiale al fianco del Team Sic58

SportFair

Docksteps, brand shoewear del gruppo marchigiano Zeis Excelsa, rinnova il suo legame con i giovani della Moto 3 confermandosi racing partner per la stagione 2022 del Motomondiale, al via domenica 6 marzo, e sceglie di schierarsi al fianco della giovane generazione di piloti, insieme al Team Sic58, nato per volontà di Paolo Simoncelli per ricordare il figlio e campione di motociclismo scomparso, Marco Simoncelli.

Docksteps sarà infatti al fianco di Riccardo Rossi, classe 2002, giovane talentuoso pilota, che ha debuttato nel 2019, a soli 17 anni, nella classe Moto 3 del motomondiale con il team Gresini racing e che da questa stagione è entrato a far parte del Team Sic58.

Dopo il debutto nel modo a due ruote di Docksteps, avvenuto nel 2019, l’accordo si rinnova nel nome di una passione per lo sport e una volontà di supportare i giovani, tematiche da sempre molto care al brand.