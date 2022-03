Djokovic, porte aperte agli Indian Wells: ma serve l’approvazione del CDC

SportFair

Splendide notizie per Novak Djokovic dall’America! Il tennista serbo può giocare gli Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. A comunicarlo sono stati gli organizzatori stessi, con una nota ufficiale: “Novak Djokovic è nella lista degli iscritti al torneo e quindi è inserito nel sorteggio di oggi. Attualmente siamo in comunicazione con il suo team; tuttavia, non è stato stabilito se parteciperà all’evento ottenendo l’approvazione del CDC (Centro per il controllo delle malattie) per entrare nel paese. Forniremo aggiornamenti in futuro man mano che ne sapremo di più“, si legge nel tweet di Indian Wells.

Djokovic non si trova negli Stati Uniti perchè sapeva di non poter partecipare al torneo, ma adesso potrebbe organizzarsi per raggiungere il prima possibile i campi del torneo nel caso in cui ricevesse il permesso di farlo anche se non vaccinato contro il Covid-19.

Il numero 2 al mondo è capitato dall’altra parte del tabellone rispetto a Rafa Nadal, quarta testa di serie del torneo.

Djokovic esordirebbe al secondo turno contro l’australiano Thompson o il belga Goffin, e se avanzasse incontrerebbe il kazako Bublik al terzo turno, l’argentino Schwartzman agli ottavi e il russo Rublev ai quarti di finale.

Nel caso in cui Djokovic non potesse sbarcare in California, allosa sarà Andy Murray a prendere il suo posto nel sorteggio.