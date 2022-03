Djokovic nel tabellone di Indian Wells, ma non può volare negli States: “il regolamento non cambia”

SportFair

Ieri gli organizzatori degli Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione 2022, hanno comunicato che Novak Djokovic è stato inserito nel tabellone del torneo, ma che ancora la sua presenza non era confermata a causa del regolamento del CDC. La mancata vaccinazione contro il Covid ferma ancora Djokovic: il serbo non potrà raggiungere la California e lo ha comunicato nella tarda serata di ieri lui stesso.

“Anche se sono apparso automaticamente nel sorteggio di Indian Wells e Miami, sapevo che sarebbe stato improbabile che avrei potuto viaggiare. Il CDC ha confermato che il regolamento non cambierà, quindi non potrò giocare negli Stati Uniti. Buona fortuna a tutti coloro che giocano in questi grandi tornei“, ha scritto Novak.

Il tutto è stato confermato dall’organizzazione del torneo: “Djokovic si è ritirato, Dimitrov prenderà il suo posto nel sorteggio“.