Diletta Leotta con Jacobs nel deserto: sfida all’ultimo colpo, la vittoria arriva al fotofinish | VIDEO

Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, qualche giorno di pausa anche per Diletta Leotta. La giornalista si prepara al ritorno in vista del rush finale di stagione, nel frattempo ricarica le batterie. Un grandissimo protagonista degli ultimi eventi è stato Marcell Jacobs, l’italiano si è confermato l’atleta più veloce al mondo.

Nel frattempo Jacobs ha affrontato la gara più dura della sua carriera contro… Diletta Leotta. “Chi ha vinto la prima edizione della Gara del Deserto, io o Jacobs?”, ha chiesto la giornalista sportiva pubblicando anche il video sui social. La sfida si è conclusa al fotofinish con tanto di tuffo finale da parte del velocista italiano. Il vincitore? Giudicate voi…