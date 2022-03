Dall’impresa sfiorata al Roland Garros con Agassi alla guerra in Ucraina: anche la leggenda del tennis Andrei Medvedev arruolato con Stakhovsky

SportFair

La guerra tra Russia e Ucraina ha devastato il popolo vittima di attacchi. La popolazione non si dà per vinta e spinta da un forte spirito patriottico è pronta a dare la vita pur di difendere il suo Paese: donne e bambini sono stati accompagnati al confine, da dove sono partiti per altri paesi, dove sono stati calorosamente accolti, mentre gli uomini sono rimasti sul campo per lottare.

Altri sono tornati in patria solo per difenderla, come Stakhovsky, che si trovava in vacanza a Dubai con la sua famiglia quando è scoppiata la guerra. L’ex tennista, che ogni giorno pubblica aggiornamenti sui social, ha pubblicato due giorni fa una foto con un collega soldato, che è stato anche lui tennista.

Ad arruolarsi in Ucraina c’è anche Andréi Medvedev, una delle leggende del tennis ucraino. “La leggenda mondiale del tennis Andrei Medvedev rimane a Kiev ed è prontp ad affrontare il nemico. Sono incredibilmente felice di vedere il capitano della squadra nazionale di tennis dell’Ucraina , Andriy Medvedev. Patriota dell’Ucraina“, ha scritto Staokhovsky sui social.

Andréi Medvedev è, senza dubbio, la grande leggenda del tennis ucraino e nel 1999 è stato vicinissimo a fare la storia dopo aver raggiunto la finale del Roland Garros dove ha eliminato l’americano Pete Sampras al secondo turno e nei quarti di finale uno dei grandi favoriti, il brasiliano Gustavo ‘Guga’ Kuerten. Medvedev ha poi vinto i primi due set in finale contro André Agassi 1-6, 2-6, ma questo è riuscito a rimontare vincendo i successivi tre set 6-4, 6-3, 6-4 e, dunque, anche il titolo.

Medvedev ha conquistato 11 titoli ATP, di cui tre Masters 1.000 ad Amburgo (1994, 1995 e 1997) e un Masters 1.000 a Monte Carlo (1994).