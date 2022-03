Cristiano Ronaldo da “zeru tituli”, è la prima volta dopo 12 anni: è la fine di un’era

SportFair

Flop Cristiano Ronaldo, la stagione del portoghese è sempre più deludente. Il rapporto tra l’ex Juventus e i Red Devils non è decollato, nel corso della seconda avventura con la maglia del Manchester United si sono registrati anche dei momenti di tensione e l’addio al termine della stagione sembra molto probabile. Il suo rendimento dal punto di vista realizzativo è stato molto alto, Cristiano Ronaldo si conferma uno dei migliori goleador, ma dal punto di vista della manovra e del sacrificio per la squadra i dubbi sono più che semplici ipotesi. Fisicamente è ancora al top della condizione, nel gioco aereo riesce a fare la differenza, ma con lui in campo la manovra si rallenta tantissimo e difficilmente riesce a creare la superiorità numerica.

Si sta per concludere una delle stagioni più deludenti della sua carriera per Cristiano Ronaldo. Il portoghese non conquisterà nessun trofeo, non accadeva da 12 anni. L’addio alla Juventus non è stato così azzeccato, Cr7 ha lasciato l’Italia anche per una questione tecnica, il passaggio allo United ha portato solo delusioni. I Red Devils sono usciti agli ottavi di Champions League contro una squadra almeno dello stesso livello come l’Atletico Madrid, in Premier League rischia seriamente di fallire l’appuntamento con il quarto posto. Per il terzo anno consecutivo, Ronaldo è uscito dalla Champions League prima dei quarti di finale, due con la Juventus e una con il Manchester United. E’ arrivata la fine di un’era, lui e Messi non sono più decisivi.