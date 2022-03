Cristiano Ronaldo all’allenamento scortato da due guardie del corpo: è rottura definitiva con lo United

SportFair

La rottura tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United è quasi definitiva. E’ destinata a concludersi a breve un’altra esperienza per il fuoriclasse portoghese, già a giugno dovrebbe cambiare maglia. Il calciatore ex Juventus non è contento del ritorno ai Red Devils, soprattutto dal punto di vista sportivo ma anche ambientale. La squadra occupa la quinta posizione, l’Arsenal è in grande forma e sembra la netta favorita per fare compagnia a City, Liverpool e Chelsea per l’accesso in Champions League. Ronaldo è stato criticato per la fuga in Portogallo prima della partita contro il City, l’attaccante era infortunato ma l’atteggiamento è stato definito come una mancanza di rispetto.

Secondo le voci provenienti dall’Inghilterra, l’addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United è praticamente certo, già dalla prossima stagione. La destinazione potrebbe essere al Psg, come sostituto di Mbappé, e con la possibilità di formare un tridente super competitivo con Messi e Neymar. Nella giornata di ieri Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e, secondo quanto riporta Marca, si sarebbe presentato al centro sportivo di Carrington scortato da due guardie del corpo. Durante l’allenamento il calciatore portoghese non avrebbe scambiato nemmeno una parola con Rangnick, ma solo sguardi. Al termine della seduta sarebbe stato accompagnato sempre dai membri della sicurezza. La situazione è ormai compromessa, Cr7 dovrà concludere la stagione senza ulteriori tensioni. E nel frattempo sperare in un accordo con il Psg.