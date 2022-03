Cristiano Ronaldo salta il derby col Manchester City? Le indiscrezioni dall’Inghilterra

SportFair

Cristiano Ronaldo non sta affrontando un momento facile della sua carriera. Dopo l’addio alla Juventus per sposare il progetto del Manchester United, l’attaccante portoghese ha avuto non poche difficoltà a raggiungere i suoi obiettivi col team e a trovare la squadra e l’ambiente desiderato.

Un rapporto complicato quello di CR7 con lo United che potrebbe presto subire una drastica rottura. Ad alimentare questi rumors sono le indiscrezioni che arrivano dai media inglesi: sembra che Cristiano Ronaldo non sarà in campo nel derby contro il City. CR7, infatti, non era tra i 21 giocatori arrivati ieri sera al Lowry Hotel, abituale luogo di concentrazione della squadra. Non è ancora detta l’ultima parola: Ronaldo potrebbe anche aver avuto un permesseo speciale dalla società considerando che gioca nella stessa città in cui alloggia.