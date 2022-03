Crisi Chelsea, Tuchel: “a Middlesbrough senza aereo”, Havertz: “pronto a pagare di tasca mia”

SportFair

E’ una situazione sempre più surreale in casa Chelsea, il club inglese rischia il fallimento già dalle prossime partite. Sono arrivate le sanzioni nei confronti di Roman Abramovich dopo la guerra tra Russia e Ucraina, in più è stata revocata la carica di presidente del club. Sono stati bloccati i conti e sarà complicato concludere la stagione con poche risorse. Anche la trasferta di Champions League contro il Lille è stata a rischio, alla fine la squadra raggiungerà la Francia in aereo. Discorso diverso per i prossimi appuntamenti.

“Per Lille tutto ok ma per la partita contro il Middlesbrough non potremo viaggiare in aereo, il limite trasferte secondo la licenza concessa dal governo è di 20.000 sterline. L’unica cosa certa è che vogliamo giocare la partita di domani e arrivare al turno successivo e passare il turno sabato”, ha detto l’allenatore Tuchel. “È uno sport professionistico in cui giochiamo a distanza di due giorni mentre i nostri avversari ne hanno 4 di riposo. Per questo è meglio arrivare in aereo che in autobus ma finchè avremo magliette, finchè saremo vivi, scenderemo in campo per dare il massimo e vincere. Lo dobbiamo alle persone che ci supportano”.

E’ pronto ad un sacrificio anche l’attaccante Havertz: “se ci sarà da pagare, pagherò. Non è un problema, non penso lo sia per noi. La cosa più importante è giocare e credo che ci siano al mondo cose più difficili rispetto alla scelta di prendere un autobus o un aereo. Se ci sarà da pagare, pagherò senza problemi”.