Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi? La coppia verso la rottura

Un’altra coppia del mondo dello sport traballa! Dopo i rumors sulla rottura tra Totti e Ilary Blasi, smentiti da entrambi, adesso spuntano nuove voci di corridoio che riguardano Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico.

Sembra che il portiere del Parma e la giornalista e conduttrice siano in crisi: i due fanno coppia da 7 anni e hanno un figlio, ma sembra che Ilaria D’Amico si sia stancata di aspettare la proposta di matrimonio.

Rumors che sono arrivati fino ad Alena Seredova, alla quale qualche fan ha chiesto aggiornamenti: “è vero che il tuo ex è in crisi perchè non vuole sposarsi di nuovo?“, “Ma io non ne so assolutamente niente. Devo dire la verità, a malapena li seguo questi gossip“, ha risposto Seredova.