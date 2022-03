Cosa succede a Hamilton? La verità di Lewis in Bahrain: “abbiamo dei problemi grandi, e non riusciamo a risolverli”

SportFair

Prima giornata di prove libere complicata per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes non è riuscito a far bene in pista oggi in Bahrain e non ha nascosto un po’ di preoccupazione: “non ho guardato la macchina di George. Abbiamo provato cose differenti, ma non ho seguito quello che ha fatto. Mi sono concentrato particolarmente sui problemi che ho riscontrato sulla mia monoposto. Abbiamo avuto piccoli problemi in passato, relativamente rispetto a quest’anno. Abbiamo avuto problemi molto, molto più piccoli. Quest’anno ci troviamo di fronte a problemi molto, molto più grandi. E tutto quello che facciamo per cercare di risolverli non cambia davvero la situazione, quindi sembra che ci sarà probabilmente una soluzione più a lungo termine, quindi niente a breve termine“, queste le parole di Hamilton a fine giornata in Bahrain.