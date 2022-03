Cosa è successo a Max Verstappen in Bahrain? I motivi del ko delle Red Bull

SportFair

Gara mozzafiato ieri in Bahrain! Il debutto stagionale della F1 ha regalato emozioni incredibili, con una doppietta Ferrari che mancava da 3 anni, da Singapore 2019. Esordio stagionale amarissimo, invece, per la Red Bull, tornata a casa con zero punti e con entrambi i piloti ritirati.

Cosa è successo a Verstappen? L’olandese ha accusato qualche problema allo sterzo durante la gara, ma il team gli ha assicurato che avrebbe potuto completare la sua gara. Qualcosa, però, poi è andato storto ed il campione del mondo in carica è stato costretto al ritiro.

Secondo quanto riportato a Auto Motor und Sport, la vettura dell’olandese ha avuto un danneggiamento del tirante da parte del cric durante il sollevamento della vettura nel terzo pit-stop. In casa Red Bull sono sicuri: senza Safety Car Verstappen avrebbe raggiunto Leclerc per un finale di fuoco.

Così, però, non è andata! L’olandese si è ritirato per dei problemi, così come Sainz: secondo le prime analisi potrebbe essere stata colpa delle batterie o della benzina. “Siamo certi che la benzina ci fosse, dobbiamo esaminare nel dettaglio la pompa della benzina e capire cosa non ha funzionato”, ha affermato Horner dopo la gara.