Corsa Europa, la Roma si salva nel finale contro l’Udinese. Fattore X per il Genoa, ferma anche l’Atalanta

Si infiamma la corsa Europa per le squadre impegnate nel campionato di Serie A, sfida a distanza tra Roma e Atalanta, due squadre in lotta per le zone alte della classifica. Il massimo torneo italiano è sempre molto insidioso, anche le squadre in lotta per la salvezza sono in grado di disputare partite attente e portare a casa punti contro pronostico. E’ stato il caso di Udinese e Genoa, alla ricerca di punti per la salvezza e che hanno giocato con coraggio contro squadre nettamente superiori dal punto di vista tecnico.

La Roma si conferma troppo altalenante, non riesce a trovare continuità di risultati. Partita sottotono degli attaccanti, Mourinho ha provato ad affidarsi alla coppia Abraham-Zaniolo, più El Shaarawy, Afena e Shomurodov nel secondo tempo. La partita si è sbloccata con un grandissimo gol di Molina, tiro dalla distanza che beffa Rui Patricio. E’ proprio Afena-Gyan a sfiorare il gol. Occasioni per El Shaarawy e Pellegrini. Nel finale la Roma si salva con il calcio di rigore trasformato da Pallegrini. Finisce 1-1.

L’Atalanta paga le fatiche in Europa League, il Genoa si conferma una squadra compatta e molto brava dal punto di vista difensivo, qualche problema in più in attacco. Gasperini schiera Muriel e Pasalic, gli ospiti rispondono con Yeboah e poi tanti calciatori di gamba e qualità. Nel primo tempo l’occasione più importante è per Muriel, il tiro si stampa sul palo. Nella ripresa il forcing dell’Atalanta, ma le grandi occasioni sono per il Genoa: Destro sfiora il gol, Sportiello salva su Frendrup. Finisce 0-0, settimo pareggio consecutivo del Genoa.