CorriPerUnSogno: la Milano Marathon realizza i desideri dei bambini con Make a Wish

Dopo due anni, la Milano Marathon torna con la sua ventesima edizione domenica 3 aprile: il più grande evento di fundrasing legato al running in Italia, secondo in Europa solo a quello della London Marathon, è pronto a chiamare all’appello appassionati che vogliano essere parte di una grande gara di solidarietà.

Quest’anno, come nel 2019, tutti potranno mettersi in gioco e “Correre per un sogno”: si rinnova infatti l’impegno e la presenza di Make-A-Wish ® Italia, la Onlus con sede a Genova che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. L’Associazione parteciperà in veste di Silver Plus Charity Partner con l’obiettivo di formare ben 48 squadre che correranno col pettorale Make-A-Wish per fare la differenza nella vita dei tanti bambini che aspettano ancora di vedere il proprio sogno diventare realtà.

Dal 2004 la Onlus ha realizzato più di 2400 desideri, grazie ai quali questi bambini hanno ritrovato la gioia e tramutato la paura in coraggio, la preoccupazione in forza. Realizzare il proprio desiderio è motivo di grande positività e speranza: è per questo che Make-A-Wish rinnova l’invito, aperto a tutti, di diventare un unico grande team.

PERCHÉ PARTECIPARE? Correre alla Milano Marathon è un’occasione unica per fare del bene facendosi del bene: ogni runner diventa parte integrante di un grande progetto, un vero e proprio Ambasciatore della causa e dei valori della Onlus. Per le Aziende, rappresenta inoltre uno strumento prezioso per fare Team Building, incentivando dipendenti e collaboratori a formare la loro squadra e affrontare quest’importante gara.

COME ENTRARE IN SQUADRA. Visitando il sito di Milano Marathon e scegliendo Make-A-Wish come Charity da sostenere, si accederà a una pagina dedicata: seguendo le istruzioni, sarà possibile creare la propria squadra composta da quattro persone e preiscriversi per la staffetta (Frazioni da 7 km a 13 km).

L’unione fa la forza ed entrare in squadra significa amplificare la raccolta fondi attraverso il portale Rete del Dono. Make-A-Wish ® Italia offre inoltre ai partecipanti premi e incentivi rivolti a tutti coloro che si impegnano a coinvolgere quante più persone in una catena di solidarietà.

COME FUNZIONA. Il percorso si svilupperà attraverso il centro di Milano e potrà essere affrontato nella sua interezza – per 42 chilometri – o in staffetta, diviso su quattro frazioni di distanza variabile tra i 7 e i 13 chilometri. Tutti possono partecipare, non è necessario essere dei runner professionisti. Ma c’è di più: anche per i non milanesi, si conferma il format Run Anywhere, per consentire agli appassionati di formare le proprie squadre e sostenere Make-A-Wish pur non essendo presenti fisicamente. Ogni corsa sarà tracciata con una App dedicata o con qualsiasi dispositivo GPS e caricate poi sul portale dell’evento.

È tutto pronto per correre per un sogno: la Milano Marathon è la grande sfida del 2022 per sentirsi uniti e ancora più vicini ai bambini, per trovare più energia, più forza e resilienza.