Verstappen-Leclerc, la conversazione post gara! L’olandese interrompe l’intervista: “è stato bello” | VIDEO

Charles Leclerc si è aggiudicato il primo Gp della stagione 2022 di Formula 1. Il monegasco si è lasciato alle spalle Sainz e Hamilton, mentre la Red Bull è uscita di scena con un doppio ritiro di Verstappen e Perez, che non sono riusciti a completare la loro gara.

Nonostante la delusione per i problemi riscontrati in pista, Verstappen è stato sportivo col suo rivale Leclerc, col quale ha dato vita ad una bellissima battaglia in pista in Bahrain: al termine del Gp, il campione del mondo si è avvicinato al monegasco della Ferrari, per congratularsi con lui.

Una bella e sportiva stretta di mano prima di una conversazione fatta di complimenti reciproci. “Bel lavoro!“, ha esclamato Verstappen a Leclerc che ha risposto “ehi amico, che sfiga“. “Cose che succedono. E’ stato bello“, ha aggiunto l’olandese. “Sì, è stato divertente“, ha confermato Leclerc.

La conversazione è poi proseguita così:

Verstappen: “il distacco era grande eh”.

Leclerc: “Stavo faticando così tanto con la ricarica. Nel ricaricare la batteria. Tu mi hai ripreso come un aereo”.

Verstappen: “Tu ovviamente dovevi difenderti”.

Leclerc: “Si ma non potevo usarlo. Per quello tu mi arrivavi addosso da così lontano”.

Leclerc: “A te che è successo?”.

Verstappen: “Non lo so. Ad un certo punto il motore si è completamente spento. Avevo dei tagli di potenza e poi si è spento. E avevo anche problemi allo sterzo. Non era qualcosa di idraulico, ma non girava dolcemente. Era come bloccato. Nelle curve ad alta velocità potevo a malapena girare. Per questo alla ripartenza non ho potuto seguirti. Ero bloccato, non riuscivo a girare a sinistra”.

Leclerc: “Davvero?”.

Verstappen: “Sì”.

Leclerc: “Merda”.