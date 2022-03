Conclusa la sessione mattutina della 1ª giornata di test in Bahrain: Leclerc sfreccia in pista

SportFair

I piloti della F1 sono tornati in pista oggi in Bahrain per la prima di tre giornate di test, gli ultimi prima dell’esordio stagionale, previsto per il 20 marzo in Bahrain.

E’ terminata la sessione mattutina di test in pista in Bahrain. Il più veloce è Charles Leclerc, seguito da Albon e Vettel. Quinto invece Lewis Hamilton, alle spalle di Perez. Per quanto riguarda il numero di giri effettuati in pista è stato il messicano della Red Bull a girare di più, con 70 giri, seguito dal monegasco della Ferrari e da Hamilton che ne hanno completati rispettivamente 64 e 62.

I tempi della mattina

1. Leclerc (Ferrari) 1.34:531

2. Albon (Williams) +0.539

3. Vettel (Aston Martin) +1.175

4. Perez (Red Bull) +1.446

5. Hamilton (Mercedes) +1.836

6. Ocon (Alpine) +2.237

7. Zhou (Alfa Romeo) +2.633

8. Norris (McLaren) +3.049

9. Gasly (AlphaTauri) +3.357