Roberto Carlos comprato su Ebay per 6 euro: l’ex Real torna a giocare a 48 anni! Poi gol su rigore, birre al pub e videochiamata con Sergio Ramos [VIDEO]

SportFair

Roberto Carlos da Silva Rocha, noto semplicemente come Roberto Carlos è stato uno dei calciatori più importanti degli ultimi anni. E’ stato uno dei terzini più forti al mondo, era dotato di una grande velocità ma soprattutto di un tiro terrificante, sono diventate famosissime le sue punizioni con un effetto molto particolare. I tiri hanno superato addirittura i 100 km/h, è diventato particolarmente famoso il gol realizzato contro la Francia, una punizione da 35 metri con una traiettoria a rientrare che ha beffato il portiere Barthez. In carriera ha realizzato oltre 100 gol, un numero incredibile per un difensore. L’esperienza più importante è stata quella con il Real Madrid, vincendo quattro volte la Liga spagnola, tre volte la Champions League e due volte la Coppa Intercontinentale. Con la nazionale brasiliana ha vinto la Copa América e la Confederations Cup nel 1997, un’altra Copa América nel 1999 e il Mondiale 2002. Ha poi intrapreso la carriera da allenatore, alla guida di Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Al-Arabi e Delhi Dynamos.

Roberto Carlos torna a giocare

L’ex fuoriclasse del Real Madrid è tornato a giocare per il Bull in the Barne United, all’età di 48 anni. Il club ha messo a segno il colpo del secolo: il brasiliano è stato acquistato per 5 sterline, circa 6 euro. Un sacrificio economico importantissimo che rischia di compromettere il futuro del club (ovviamente in senso ironico). Il Bull in the Barne United ha vinto la lotteria per il concorso Dream Transfer di Ebay per aiutare la campagna della società Football Beyond Borders, il premio è stato quello di poter schierare per una partita Roberto Carlos. L’ex Real Madrid è sceso in campo contro gli Harlescott Rangers. Il calciatore brasiliano è subentrato nel secondo tempo, poi è stato sostituito e successivamente è rientrato in campo. E’ riuscito a timbrare il match con un calcio di rigore trasformato con un mancino molto preciso. “Anch’io vengo da una piccola città, quindi mi piace l’atmosfera della zona. È semplicemente fantastico che il calcio ti dia queste opportunità per poter incontrare nuove persone, nuove culture, luoghi diversi. Di certo non sono mai stato in un posto come questo prima”, ha detto Roberto Carlos. Dopo la partita l’ex fuoriclasse è stato portato dai compagni in un pub del posto e, tra una birra e l’altra, ha avviato una videochiamata con Sergio Ramos. Dopo questa bella esperienza potrà tornare al suo solito ruolo, quello di opinionista.

PENALTY! 4-3, Roberto Carlos slots home pic.twitter.com/bR4c84av0I — Lokomotiv Reabrook (@LokomotiveReab1) March 4, 2022