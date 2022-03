La diplopia migliora, ma è necessario altro riposo: Marc Marquez salta il Gp di Argentina

SportFair

La notizia era nell’aria, vedere Marc Marquez in pista a Termas de Rio Hondo sarebbe stato quasi un miracolo e per quanto lo spagnolo ci abbia abituati a cose quasi impossibili in pochi pensavano che ce l’avrebbe fatta.

Marquez, caduto in Indonesia nel warm up della domenica, ha manifestato un nuovo caso di diplopia, a causa del quale salterà la gara di domenica in Argentina, come confermato dal suo team questa mattina: “il pilota del Repsol Honda Team ha già mostrato miglioramenti molto favorevoli con la sua diplopia dopo aver visitato l’Hospital Clínic e un esame del Dr. Sánchez Dalmau. Marc Marquez ha visitato ieri, lunedì, il suo oftalmologo, il dottor Sánchez Dalmau, presso l’Hospital Clínic di Barcellona, ​​dove si è sottoposto al suo secondo controllo medico dopo l’incidente nel Warm Up per il GP dell’Indonesia una settimana fa. In questo nuovo esame, il dottor Sánchez Dalmau ha confermato che la diplopia di Marc Marquez mostra un notevole miglioramento e riafferma che la progressione della sua vista è molto favorevole. Come accaduto per l’ultimo episodio di diplopia, Marc Marquez continuerà a svolgere un regime di trattamento conservativo con controlli periodici. Il pilota del Repsol Honda Team non prenderà parte al prossimo round del Campionato del Mondo MotoGP che si svolgerà questo fine settimana in Argentina mentre prosegue il suo recupero“.