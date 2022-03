Nuovo caso di diplopia per Marquez, in dubbio la sua presenza in Argentina! Bradl ammette: “nessuno sa quando tornerà”

SportFair

E’ tutto pronto per un nuovo round della stagione 2022 di MotoGP: domenica i piloti si sfideranno nel Gp di Argentina, ma a Termas de Rio Hondo è in dubbio la presenza di Marc Marquez.

Lo spagnolo ha manifestato un nuovo caso di diplopia di ritorno dall’Indonesia, dove non ha potuto gareggiare a causa di una brutta caduta nel warm up e potrebbe saltare altre gare.

Al suo posto, nel caso in cui non correrà, ci sarà Stefan Bradl che ha così parlato della situazione ai microfoni di Servus Tv: “certo che preferirei che Marc potesse guidare perché è insostituibile per la Honda. Mi dispiace per lui, no È una situazione facile“, ha affermato il tedesco.

“Nessuno sa quando tornerà. Questa è una storia delicata che può essere curata in cinque giorni o in un anno. Nessuno può sapere quando Marc potrà tornare in forma. Sicuramente si fiderà del giudizio del suo oculista. Nessuno ha valori empirici esatti“, ha concluso.