Come sta Marquez? Aggiornamenti sulle condizioni dello spagnolo dopo il volo in Indonesia: le prime parole di Marc

Weekend amaro, amarissimo, per Marc Marquez a Mandalika. Lo spagnolo della Honda non ha potuto correre oggi il Gp d’Indonesia a causa di un terribile high side di cui è stato protagonista nel warm up.

Marquez, reduce da diversi infortuni, è stato dichiarato unfit, ma per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti: dopo la caduta si è alzato sulle sue gambe, anche se barcollante, ed è stato poi portato in ospedale, dove la TAC ha escluso lesioni.

“Sto bene, sono un po’ stordito ma sto bene”, ha detto ai microfoni di Dazn Spagna. “Non è stato il nostro weekend, abbiamo faticato e avuto problemi sin dall’inizio. Oggi ho avuto uno dei più grandi incidenti della mia carriera. Anche se non ci sono problemi seri, abbiamo deciso che non avrei corso. È stata la decisione migliore”, ha aggiunto Marquez, come riporta il comunicato post gara della Honda.