Egan Bernal vuole tornare in bici, il recupero procede bene: “buone notizie molto presto”

Egan Bernal è davvero un supereroe! Il recupero dall’incidente del 24 gennaio, mentre si allenava nelle strade della sua Colombia, procede a gonfie vele. Dopo i vari interventi a cui è stato sottoposto subito dopo l’incidente, Bernal adesso sta proseguendo il suo recupero a casa e periodicamente mostra i suoi progressi sui social, tra esercizi e qualche sessione sulla cyclette.

“Buone notizie molto presto. Voglio tornare, è ciò che amo di più. Sono un ciclista, mi sento come se non fossi in bicicletta, non saprei cosa fare. Sicuramente inizierei a fare altro, ma in questo momento mi sento un ciclista, mi sento un atleta e per me la bicicletta è il mio stile di vita”, ha detto giorni fa Egan in un’intervista a Semana Magazine.

Il Colombiano sta pensando di provare a tornare per la fine della stagione 2022.