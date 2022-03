“Coca-Cola super match”: su Dazn un nuovo appuntamento con Vieri e Ventola

SportFair

Domenica 6 marzo, in occasione di Napoli-Milan (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora ), torna su DAZN un nuovo appuntamento con il Coca-Cola Super Match, il format originale che fa vivere ai tifosi le emozioni dei 90 minuti con un approccio fresco, originale e divertente. Protagonisti speciali della telecronaca di domenica sera: Bobo Vieri e Nicola Ventola. I due ex attaccanti offriranno ai tutti gli appassionati di calcio un commento puntuale, ironico e coinvolgente.

Coca-Cola Super Match nasce con l’obiettivo di arricchire la visione delle partite di calcio, permettendo ai tifosi di viverle con uno spirito di aggregazione e condivisione ulteriormente amplificato. La nuova fruizione delle partite live, infatti, è pensata per offrire agli utenti un’esperienza innovativa che consente di vivere le azioni di gioco in modo ancora più coinvolgente.

Come guardare la partita con Coca-Cola Super Match

Per seguire il nuovo format basterà entrare nell’app DAZN e scegliere il contenuto Coca-Cola Super Match nella sezione live. Una volta cliccato sulla diretta, gli utenti potranno seguire la partita con la modalità “split screen”, immergendosi nell’atmosfera dell’esclusivo home stadium che permetterà, insieme alla telecronaca degli special guest, di vivere l’emozione delle partite direttamente dal divano di casa.