La trattativa entra nel… Clooney: l’attore in corsa per acquistare il Derby County, coppia in rima con Rooney

Da attore a proprietario di un club di calcio, il passo è veramente breve. Il protagonista è addirittura… George Clooney, in trattativa per acquistare il Derby County. La squadra inglese è reduce dal pareggio casalingo con il risultato di 1-1 contro il Coventry, ma la classifica in seconda divisione inglese è ancora preoccupante. Il Derby County occupa l’ultima posizione in classifica, ma il rendimento è stato condizionato da una penalizzazione pesantissima di 21 punti per problemi finanziari. L’allenatore è l’ex attaccante Wayne Rooney.

La situazione economica del club è ancora incerta, sarebbe in corso una trattativa con George Clooney, la conferma è arrivata dal diretto interessato in un’intervista a Derbyshire Life. ‘Il Derby ha una grande squadra di calcio con una storia fantastica e sono sicuro che ci sia anche un grande futuro. So che ci sono stati problemi negli ultimi tempi, ma tutto può essere risolto e date le circostanze la squadra ha lavorato molto duramente e ha giocato bene. Il mio interesse per il calcio è sicuramente cresciuto negli ultimi anni e alcuni anni fa mi è stato chiesto se volevo essere coinvolto in un consorzio per cercare di acquistare il Malaga. Era una prospettiva piuttosto eccitante, ma alla fine è fallita. Forse possedere una squadra di calcio è la cosa migliore dopo giocare in una. Forse, un giorno”.

L’attore svela i dettagli della sua passione: “‘ho conosciuto i Rams grazie a Jack O’Connell alcuni anni fa, mentre stavamo girando un film insieme. Era così appassionato della sua squadra, ha seguito il Derby County per tutta la vita. Gli ho fatto alcune domande e non c’è stato modo di fermarlo, ama davvero il club e ne sa così tanto. Lo ammiravo mentre ascoltavo la storia del club, è stato piuttosto intrigante e ha acceso la mia immaginazione. Da allora lo seguo. Quando il Derby un giorno tornerà in Premier League renderà molte persone felici, me compreso”.