Clima teso in casa Juventus: lite negli spogliatoi tra Allegri e Dybala

La situazione in casa Juventus non sembra essere delle migliori. Dopo l’eliminazione dalla Champions League negli spogliatoi l’aria è tesissima. Arrivano voci, infatti, di un litigio tra Dybala e Allegri, avvenuto ieri dopo l’allenamento.

Tutto è nato da una richiesta di Dybala e Cuadrado al mister toscano: i due calciatori hanno chiesto all’allenatore un cambio di programma per la giornata di oggi, vigilia di Juve-Salernitana. Dybala e Cuadrado chiedevano qualche ora di libertà in più tra allenamenti e ritiro pre-partita. Una richiesta che non è piaciuta ad Allegri, infuriatosi: “proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?”.

Una lite che fa capire che in casa Juventus qualcosa si è rotto, in particolar modo con Dybala, che lunedì avrà l’incontro per il rinnovo.