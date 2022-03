Bastianini nelle retrovie a Mandalika, ma Enea resiste! La classifica piloti di MotoGP dopo il Gp d’Indonesia

SportFair

E’ andato in scena quasta mattina il Gp d’Indonesia di MotoGP: dopo un’ora e 15 minuti di ritardo, a causa del’incessante pioggia che ha reso impraticabile la pista di Mandalika, i piloti si sono schierati in griglia, danto vita ad una bella gara.

Alla fine dei 20 giri previsti dalla Direzione Gara è stato Miguel Oliveira a festeggiare per una splendida vittoria, seguito sul podio da Quartararo e Zarco.

Gara complicata per Bastianini, vincitore della prima gara della stagione in Qatar, che non è risucito a far meglio dell’11° posto. Risultato che, però, basta all’italiano del Team Gresini per mantenere la leadership nella classifica piloti.

La nuova classifica piloti dopo il Gp d’Indonesia

1. Bastianini – 30

2. Binder B. – 28

3. Quartararo – 27

4. Oliveira – 25

5. Zarco – 24

6. Espargaro P. – 20

7. Espargaro A. – 20

8. Rins – 20

9. Mir – 20

10. Morbidelli – 14

11. Miller – 13

12. Marquez M – 11

13. Binder D. – 6

14. Nakagami – 6

15. Marini – 5

16. Vinales – 4

17. Marquez A. – 3

18. Dovizioso – 2

19. Gardner – 1

20. Bagnaia – 1