Sivakov non ci sta! Il forte gesto del ciclista russo: “ho fatto domanda per cambiare nazionalità”

La scelta di Putin di attaccare l’Ucraina non è condivisa e appoggiata dal suo popolo. Sono tantissimi i russi che, infatti, non sono d’accordo con la guerra iniziata dal loro leader e provano a dimostrarlo come possono.

Tra questi c’è anche un atleta, un ciclista per la precisione: Pavel Sivakov ha spiegato sui social la sua posizione e si è detto pronto e desideroso di cambiare nazionalità.

“Volevo diventare francese da tempo e avevo fatto domanda all’Uci, ma visto quello che sta accadendo in Ucraina in questo momento, volevo accelerare le cose“, ha scritto il 24enne.

“La Francia è il luogo in cui sono cresciuto e ho studiato, dove mi sono innamorato del ciclismo, che mi ha portato alle grandi competizioni. Per me è come a casa. Voglio ringraziare l’Uci ed il team Ineos Grenadiers per avermi supportato in questo processo“, ha aggiunto

“La maggioranza dei russi vuole solo la pace e non ha mai chiesto che tutto ciò accadesse“, ha aggiunto in una Storia Instagram il ciclista, professionista dal 2018 e vincitore del Giro di Polonia del 2019.