Chris Rock fa una battuta su sua moglie, Will Smith gli tira uno schiaffo: momenti di tensione nella notte degli Osca | VIDEO

La notte degli Oscar è sempre un momento di spettacolo e divertimento. Questa volta, però, si è registrato anche un episodio spiacevole, una ‘rissa’ tra Chris Rock e Will Smith.

Il presentatore ha fatto una battuta poco piacevole sulla moglie dell’attore, scherzando sulla sua capigliatura, chiedendo se è in programma un sequel di Soldato Jane, film nel quale Demi Moore, che veste i panni di un soldato, ha la testa rasata.

La moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith, ha alzato gli occhi al cielo per la battuta ed il marito si è alzato dalla sua poltroncina, è andato incontro a Rock e gli ha tirato uno schiaffo, per poi tornare al suo posto.

Dopo lo schiaffo, Will Smith ha vinto il premio come miglior attore per la sua interpretazione di Richard Williams, padre delle campionesse di tennis Venus e Serena Williams, in “King Richard”.Questo è il primo Academy Award di Will Smith, che ha poi usato il suo discorso per scusarsi per l’irruzione sul palco degli Oscar e dallo schiaffo al presentatore Chris Rock.