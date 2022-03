Chilwell come Zouma, l’inglese nella bufera: sfida la tigre di uno zoo al tiro alla fune | VIDEO

SportFair

Dopo il caso Zouma è scoppiato anche quello che riguarda Ben Chilwell, calciatore del Chelsea. L’inglese è finito nella bufera per un presunto episodio di maltrattamento nei confronti di una tigre. Il difensore del West Ham è stato molto criticato, giustamente, per il calcio rifilato ad un gatto. L’ultimo episodio riguarda Chilwell.

Il terzino del Chelsea è attualmente infortunato, ma ha fatto discutere per un gesto fuori dal campo. L’inglese ha sfidato al tiro alla fune una tigre presente in uno zoo della Florida, come conferma un video pubblicato dal ‘The Sun’. L’episodio è stato condannato dall’RSPCA, l’associazione inglese per la protezione degli animali. “Non crediamo che questa attività promuova il rispetto nei confronti di questi animali selvatici, che non dovrebbero essere sfruttati per l’intrattenimento pubblico. Gli zoo spesso affermano che il loro obiettivo è educare il pubblico. Ci sono molti altri modi per farlo”.

Ben Chilwell è un calciatore inglese che gioca nel ruolo di terzino nel Chelsea. Si tratta di un giocatore di corsa, bravo a disimpegnarsi anche a centrocampo. E’ cresciuto nelle giovanili del Leicester, poi il prestito all’Huddersfield Town. Infine il ritorno al Leicester e il passaggio al Chelsea. E’ stato convocato anche nella nazionale inglese.