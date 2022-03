Chiellini lascia la Nazionale e la… Juventus: il difensore pronto a cambiare maglia e campionato

SportFair

Sono in corso valutazioni a 360° dopo l’eliminazione della Nazionale al Mondiale in Qatar del 2022. L’Italia ha perso clamorosamente contro la Macedonia nella prima partita degli spareggi con il risultato di 0-1, decisivo il gol nel finale siglato da Trajkovski. Il Ct Roberto Mancini è sempre più indirizzato verso la permanenza, sono stati giorni di riflessioni e incontri per l’allenatore, ancora deluso per il mancato accesso al Mondiale. Le qualità del tecnico non sono in discussione, adesso dovrà ricompattare l’ambiente per l’ennesima volta e riproporre il gioco entusiasmante del periodo pre-qualificazioni.

Potrebbero esserci delle novità anche sul fronte calciatori. E’ praticamente certo l’addio di Giorgio Chiellini, il difensore è stato protagonista di una carriera eccezionale, anche con la maglia azzurra. Il finale di avventura è stato però deludente con l’eliminazione dal Mondiale in Qatar. La Nazionale dovrà iniziare un nuovo progetto e ricostruire la squadra sui giovani.

Chiellini sta valutando il futuro anche per le squadre di club. La stagione del difensore è stata troppo altalenante, condizionata dagli infortuni. Il calciatore aveva raggiunto un’intesa di massima con la Juventus per un biennale, ma la situazione è cambiata negli ultimi mesi. La Juventus non sembra più disposta a continuare con Chiellini, la dirigenza ha iniziato un processo di ringiovanimento della rosa ed è pronta a chiudere per l’ex Roma Rudiger, in più è arrivato anche Federico Gatti. Chiellini potrebbe lasciare o intraprendere una nuova sfida, quella in MLS. Una soluzione riguarda il ritiro e l’ingresso nell’organigramma bianconero nel ruolo di dirigente. La decisione arriverà a stretto giro di posta.