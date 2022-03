Il Chelsea nel baratro, Tuchel: “pronto a guidare un’auto a 7 posti per arrivare a Lille”

SportFair

E’ una situazione surreale in casa Chelsea, il club rischia il fallimento ma la squadra continua a giocare e vincere. Nell’ultima giornata di Premier League i Blues hanno conquistato tre punti contro il Newcastle, un gol nel finale di Havertz ha permesso di conquistare la quinta vittoria consecutiva nel campionato inglese. Il Chelsea occupa la terza posizione in campionato e l’accesso in Champions League sembra garantito. Il rischio è, però, quello di non concludere la stagione. La guerra tra Ucraina e Russia ha condizionato anche il Chelsea, in particolar modo sono arrivate le sanzioni nei confronti di Roman Abramovich e al russo è stato revocato il ruolo di presidente del Club.

Sono stati bloccati tutti i conti del club inglese, il rischio è quello di non avere abbastanza fondi per pagare i calciatori, tutti i membri e organizzare le partite. Il problema potrebbe verificarsi già dalla prossima partita di Champions League, il ritorno degli ottavi di finale contro il Lille. I Blues dovranno difendere il 2-0 dell’andata, la trasferta in Francia si preannuncia complicata non solo dal punto di vista sportivo. Le ultime novità sono arrivate dall’allenatore Tuchel: “la trasferta di Champions a Lille? La mia ultima informazione è che stiamo per prendere un aereo. In caso contrario andremo in treno, altrimenti in autobus. Oppure sono pronto a guidare un’auto con sette posti. Lo farò, segnatevi le mie parole: se qualche anno fa mi avessero chiesto cosa sarei stato disposto a fare per una partita di Champions, avrei risposto ‘qualsiasi cosa'”.

“Se resterò fino al termine della stagione? Non ci sono dubbi. Seguiamo quello che accade giorno per giorno perché potrebbero esserci dei cambiamenti. Il club è in vendita e speriamo che la cosa si risolva presto per poter capire cosa succederà in futuro”.