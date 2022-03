Chelsea, l’unica speranza è la cessione del club: la famiglia Ricketts presenta la prima offerta

SportFair

Il Chelsea sta attraversando uno dei momenti peggiori della sua storia, il club rischia seriamente il fallimento. Tutto è nato dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, sono arrivate sanzioni nei confronti di Roman Abrahomovic, è stata revocata la carica di presidente del club al russo e sono stati bloccati i conti. La squadra dovrà affrontare anche i problemi logistici e la stagione potrebbe addirittura concludersi in anticipo.

L’unica strada verso la salvezza è la cessione del club. E’ arrivata la prima offerta ufficiale per rilevare il club: è quella formulata dai Ricketts, famiglia statunitense che detiene la proprietà della squadra di baseball dei Chicago Cubs.

“La famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs, è in grado di confermare che sarà a capo di una cordata di investimento che formulerà un’offerta ufficiale per l’acquisto del Chelsea Football Club questo venerdì (il 18 marzo)”, si legge in un comunicato ufficiale. “In qualità di azionisti di lungo corso all’interno di una società sportiva dal valore iconico, la famiglia Ricketts e i suoi partner comprendono l’importanza di investire per il successo sul campo, rispettando al contempo le tradizioni di un club, i tifosi e la comunità locale. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli dei nostri piani”.