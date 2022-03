SportFair

Jannik Sinner sorride a Miami! Il tennista altoatesino ha staccato il pass per gli ottavi di finale del torneo statunitense dopo una lunghissima battaglia contro lo spagnolo Carreno-Busta. Trionfo in rimonta per il numero 11 del ranking ATP, che ha perso il primo set per poi portare a casa gli altri due.

Il match è terminato dopo 3 ore e 13 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 7-5, 7-5. Agli ottavi di finale Sinner sfiderà Kyrgios, che ha eliminato l’altro italiano in gara, Fognini.