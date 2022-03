Champions League femminile, al via oggi i quarti di finale: su Dazn Juventus-Olympique Lyonnaise

SportFair

Su DAZN torna la UEFA Women’s Champions League: oggi, 22 marzo al via i quarti di finale.

La fase a gironi della UWCL, il torneo di calcio femminile più importante d’Europa, si è conclusa a dicembre e ha visto arrivare ai quarti le squadre più agguerrite e desiderose di continuare. Tra loro, anche la Juventus che, per la prima volta, prova a portare il trofeo a Torino. Sul suo cammino trova l’Olympique Lyonnais, la squadra della fortissima giocatrice norvegese Ada Hegerberg, la calciatrice ad aver segnato più reti in UWCL in assoluto.

“Aumentare la visibilità e l’accesso allo sport femminile è fondamentale per raggiungere un pubblico più vasto, far crescere il numero di tifosi ed eliminare la disparità negli investimenti e nella copertura mediatica, che ancora esiste tra sport maschili e femminili” afferma Shay Segev, CEO di DAZN. “Continueremo a tenere alta l’attenzione sulla UEFA Women’s Champions League in tutti i nostri mercati, garantendo una copertura ancora maggiore e realizzando nuovi contenuti originali”.

Per continuare a celebrare i talenti femminili nello sport, sarà infatti disponibile in piattaforma anche The Match Up, il nuovo format DAZN che racconta i segreti, le speranze e aspirazioni di alcune delle più grandi figure del calcio femminile. Si parte con Cristiana Girelli, campionessa della Juventus che, intervistata da Barbara Cirillo – bordocampista di DAZN – racconterà come la squadra si sta preparando agli imminenti quarti.

The Match Up è solo uno dei diversi contenuti che DAZN questo mese dedica allo sport femminile, un impegno che vede il brand in prima linea per far crescere l’interesse nello sport femminile a livello globale. Gli sport femminili, infatti, ricevono oggi purtroppo solo il 4% di copertura mediatica sportiva negli Stati Uniti, non va meglio a livello europeo, dove la percentuale, seppur più alta, raggiunge solo un massimo del 15% di copertura in Francia. Ecco perché il brand, da sempre impegnato nel garantire spazio e visibilità al calcio rosa, accende i riflettori sulla UWCL e propone tutti i match insieme a contenuti originali esclusivi, promuovendo uno storytelling inclusivo dedicato ai talenti femminili con un unico obiettivo: contribuire a ispirare le nuove generazioni.

Tra i nuovi contenuti, anche “Get Together”, la serie realizzata da DAZN insieme ad adidas per immergersi nelle storie e nelle esperienze uniche di alcuni dei più grandi nomi di questo sport. I contenuti andranno in onda durante l’intervallo delle partite e saranno trasmessi, oltre che su DAZN, sui canali di adidas, della UEFA e dei club.

“Finalmente, tutti potranno seguire l’intera competizione ovunque del mondo e per tutta la stagione, commenta Ada Hegerberg, la più forte marcatrice di sempre della UEFA Women’s Champions League, capitano dell’Olympique Lyonnais e Global Ambassador di DAZN. “Questo rappresenta un cambiamento straordinario ed è fantastico sapere che il numero di spettatori continua a crescere. Per me è un’emozione sapere che la Francia, il paese in cui vivo, ha registrato il maggior numero di tifosi durante la fase a gironi. Tutte le otto squadre arrivate ai quarti sono pronte a continuare la loro corsa verso la finale di Torino, che si annuncia essere un evento di portata storica!”

Tutta la UEFA Women’s Champions League su DAZN e sul canale YouTube di DAZN:

22 marzo

Bayern Monaco – PSG ore 18:45 @ Fussball Arena München

Real Madrid – Barcellona ore 21:00 @ Estadio Alfredo Di Stefano

23 marzo

Juventus – Olympique Lyonnaise ore 18:45 @ Juventus Stadium

Arsenal – Wolfsburg ore 21:00 @ Arsenal Stadium

30 marzo

Barcellona – Real Madrid ore 18:45 @ Camp Nou

PSG – Bayern Monaco ore 21:00 @ Parc des Princes

31 marzo

Wolfsburg – Arsenal ore 18:45 @ Vfl Wolfsburg Arena

Olympique Lyonnaise – Juventus ore 21:00 @ OL Stadium