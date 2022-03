Infortunio Nadal, dalla Spagna la sorprendente rivelazione: “il trattamento ricevuto nella sfida con Alcaraz ha causato la frattura”

Frattura da stress alla costola, per questo motivo Rafa Nadal, dopo un inizio di stagione brillante, è costretto a fermarsi. Il maiorchino dovrà stare lontano dai campi da gioco per 4-6 settimane a causa di un problema fisico emerso nella semfinale di Indian Wells contro Alcaraz.

Dalla Spagna spuntano clamorosi scenari: secondo il sito spagnolo Punto de Break, infatti, il trattamento che Nadal ha ricevuto in campo nella sfida contro il giovane connazionale, potrebbe aver causato la frattura. Il sito cita un fisioterapista del circuito: “la manovra fatta dal fisio che ha assistito Rafa nella semifinale, è il classico protocollo che si mette in atto quando un giocatore parla di blocco, anche della spalla. Ma la vertebra toracica è unita alla costola attraverso una cartilagine formando una articolazione che si chiama costo-trasversaria. Ed è proprio lì che Rafa ha avuto l’infortunio. Per questo, la manovra potrebbe aver peggiorato il suo dolore“, si legge sul giornale iberico.