Caos al Psg, i tifosi contro Al-Khelaifi: “non è la persona adatta a gestire questa situazione”

L’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid potrebbe portare pesantissima conseguenze al Psg. E’ fallito ancora una volta il principale obiettivo del club francese, la squadra è crollata nel secondo tempo e si è confermata debole dal punto di vista mentale, nonostante la grandissima qualità tecnica.

I tifosi del Psg hanno fatto partire una contestazione, nel mirino è finito anche e soprattutto il presidente Al-Khelaifi: “la situazione del club ora richiede una completa riorganizzazione a tutti i livelli e la presenza quotidiana del suo presidente. Non abbiamo la memoria corta. Sappiamo cosa dobbiamo la nostra rinascita al presidente Nasser Al-Khelaifi, qui non c’è niente di personale, ma è chiaro che non è l’uomo giusto per gestire questa situazione. Il nostro Paris Saint-Germain merita persone che lo servono e non persone che lo usano. Domenica contro il Bordeaux dimostreremo la nostra insoddisfazione e chiediamo a tutti gli amanti del club presenti di unirsi nelle nostre azioni senza violenza”.