Impresa storica del Canada, ai Mondiali dopo 36 anni! La malattia, lo stop e le lacrime: la reazione di Alphonso Davies | VIDEO

Le qualificazioni al Mondiale in Qatar continuano a regalare sorprese e belle storie. Purtroppo abbiamo assistito da molto vicino alla favola Macedonia, chiamata ad una nuova impresa contro il Portogallo per scrivere una pagina indimenticabile. L’ultima gioia è arrivata dal Canada che è riuscito a qualificarsi per il Mondiale a 36 anni di distanza dall’ultima volta. E’ scoppiata la festa dopo la vittoria contro la Giamaica dopo il netto 4-0: le reti sono state realizzate da Larin, Buchanan, Hoilett e l’autogol di Mariappa. Il Canada si è assicurato il piazzamento in uno dei primi tre posti di qualificazione della zona Concacaf e disputerà il Mondiale, 36 anni dopo la prima volta in Messico nel 1986.

La reazione di Alphonso Davies

Non ha preso parte al match Alphonso Davies, uno dei calciatori di maggiore qualità della squadra. Il calciatore del Bayern Monaco è stato costretto a fermarsi a causa di una miocardite post-Covid, successivamente si è sottoposto ad accertamenti che non hanno riscontrato nuovi problemi. Il canadese è pronto a tornare in campo, ma nel frattempo ha festeggiato un risultato storico: la qualificazione del Canada al Mondiale dopo 36 anni. Il terzino ha assistito alla partita in diretta su Twitch, la gioia è stata troppo grande ed il calciatore è scoppiato in lacrime.

Alphonso Davies è un calciatore di grande talento, è un classe 2000 con ampi margini di miglioramento. La prima esperienza è stata con il Vancouver Whitecaps, si è messo in mostra ed è arrivata la chiamata del Bayern Monaco. Il problema di salute è già alle spalle, Alphonso Davies è concentrato in vista dei prossimi appuntamenti.